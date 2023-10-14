العربية نقلا "صحة حماس" بغزة: لن نستجيب لتهديدات إسرائيل بإخلاء المستشفيات وقررنا البقاء في أماكننا

كتائب القسام: قصفنا حشودا لقوات الاحتلال في جفار عام برشقة صاروخية

كتائب القسام: قصفنا حشودا لقوات الاحتلال في جفار عام برشقة صاروخية

ممثل حركة حماس في لبنان أحمد عبد الهادي للـLBCI: إسرائيل تسعى إلى الضغط على الفلسطينيين في غزة للهجرة والضغط على الدول لاستقبال هؤلاء المهجرين