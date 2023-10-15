سالم زهران للـLBCI: نحن في قلب الحرب لكن مفهوم الحرب حتى هذه اللحظة هو ضمن قواعد الإشتباك التي اعتدنا عليها

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سالم زهران للـLBCI عن دخول لبنان في حرب: حتى حزب الله لا يعلم فالميدان هو الذي يعلم والحزب يسيطر ويضبط أعصابه عسكريًا والدليل كل العمليات التي قام بها والتي كانت تستهدف حصرًا العسكريين الإسرائيليين