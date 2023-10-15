الصحافية كريستينا عاصي بحاجة إلى دم وبلاكيت من فئة A+ أو A- أو O+ أو O- في مستشفى الجامعة الأميركية... للتبرع، الإتصال على الرقم: 76745400

رئيس بلدية عيتا الشعب للـLBCI: القذائف الإسرائيلية طالت مدرسة لذوي الإحتياجات الخاصة وشظاياها وصلت إلى عدد من المنازل وأصابت مواطنًا إصابة طفيفة

رئيس بلدية عيتا الشعب للـLBCI: القذائف الإسرائيلية طالت مدرسة لذوي الإحتياجات الخاصة وشظاياها وصلت إلى عدد من المنازل وأصابت مواطنًا إصابة طفيفة

مريض في مستشفى الجعيتاوي بحاجة ماسة إلى بلاكيت دم من أي فئة... للتبرع، الإتصال على الرقم: ٧٠٥٧٥٥١٦