رئيس بلدية عيتا الشعب للـLBCI: القذائف الإسرائيلية طالت مدرسة لذوي الإحتياجات الخاصة وشظاياها وصلت إلى عدد من المنازل وأصابت مواطنًا إصابة طفيفة

فوج حرس بيروت: توقيف مجموعة من الخارجين عن القانون وأصحاب سوابق جرمية وافشال محاولة انتحار مواطن في الجميزة

فوج حرس بيروت: توقيف مجموعة من الخارجين عن القانون وأصحاب سوابق جرمية وافشال محاولة انتحار مواطن في الجميزة

الصحافية كريستينا عاصي بحاجة إلى دم وبلاكيت من فئة A+ أو A- أو O+ أو O- في مستشفى الجامعة الأميركية... للتبرع، الإتصال على الرقم: 76745400