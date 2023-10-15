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وزارة الداخلية في غزة: ما زال كثير من الشهداء والأحياء تحت الأنقاض بسبب تواصل القصف

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2023-10-15 | 09:05
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وزارة الداخلية في غزة: ما زال كثير من الشهداء والأحياء تحت الأنقاض بسبب تواصل القصف
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وزارة الداخلية في غزة: ما زال كثير من الشهداء والأحياء تحت الأنقاض بسبب تواصل القصف

 
 
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