المقاومة الإسلامية: ردًا على قتل وجرح الصحافيين في علما الشعب والمدنيين في شبعا هاجم مجاهدونا ثكنة حانيتا الصهيونية بالصواريخ الموجهة مما أدى إلى إصابة دبابتين من نوع ميركافا وناقلة جند مجنزرة وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي

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