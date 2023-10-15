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مراسل الجزيرة عن مصدر أمني لبناني: حزب الله يقصف مستوطنة المطلة الإسرائيلية

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2023-10-15 | 15:48
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مراسل الجزيرة عن مصدر أمني لبناني: حزب الله يقصف مستوطنة المطلة الإسرائيلية
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مراسل الجزيرة عن مصدر أمني لبناني: حزب الله يقصف مستوطنة المطلة الإسرائيلية

 
 
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