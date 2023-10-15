الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
جبل لبنان
23
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
24
o
الجنوب
22
o
البقاع
13
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
زمن
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
جبل لبنان
23
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
24
o
الجنوب
22
o
البقاع
13
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الآلاف يتظاهرون في مدريد تضامنًا مع الفلسطينيين وتنديدًا بالرد الإسرائيليّ
آخر الأخبار
2023-10-15 | 16:32
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الآلاف يتظاهرون في مدريد تضامنًا مع الفلسطينيين وتنديدًا بالرد الإسرائيليّ
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
يتظاهرون
مدريد
تضامنًا
الفلسطينيين
وتنديدًا
بالرد
الإسرائيليّ
التالي
إصابة مواطن في عيتا الشعب جراء القصف الإسرائيلي على الأحياء الداخلية
قصف يطال موقع الراهب الإسرائيلي المواجه لبلدة عيتا الشعب
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
18:15
ذُرفت الدموع تأثراً... "حلقة نار" تحبس الأنفاس في القارة الأميركية خلال كسوف شمسي (فيديو)
علوم وتكنولوجيا
18:15
ذُرفت الدموع تأثراً... "حلقة نار" تحبس الأنفاس في القارة الأميركية خلال كسوف شمسي (فيديو)
0
منوعات
18:00
وصلت ابنته لتناول العشاء فصُعقت بالمشهد... مقتل أحد أبرز السينمائيين الإيرانيين وزوجته طعناً بسكين في منزلهما!
منوعات
18:00
وصلت ابنته لتناول العشاء فصُعقت بالمشهد... مقتل أحد أبرز السينمائيين الإيرانيين وزوجته طعناً بسكين في منزلهما!
0
أخبار دولية
17:46
الرئيس الفلسطيني: سياسات وأفعال حماس "لا تمثل الشعب الفلسطيني"
أخبار دولية
17:46
الرئيس الفلسطيني: سياسات وأفعال حماس "لا تمثل الشعب الفلسطيني"
0
منوعات
17:05
أقوال مؤثرة للإعلامية الراحلة جيزال خوري في مقابلتها الأخيرة: "بيروت لا تُشبه أحد"... وماذا كشفت عن حياتها الشخصية؟ (فيديو)
منوعات
17:05
أقوال مؤثرة للإعلامية الراحلة جيزال خوري في مقابلتها الأخيرة: "بيروت لا تُشبه أحد"... وماذا كشفت عن حياتها الشخصية؟ (فيديو)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
18:15
ذُرفت الدموع تأثراً... "حلقة نار" تحبس الأنفاس في القارة الأميركية خلال كسوف شمسي (فيديو)
علوم وتكنولوجيا
18:15
ذُرفت الدموع تأثراً... "حلقة نار" تحبس الأنفاس في القارة الأميركية خلال كسوف شمسي (فيديو)
0
منوعات
18:00
وصلت ابنته لتناول العشاء فصُعقت بالمشهد... مقتل أحد أبرز السينمائيين الإيرانيين وزوجته طعناً بسكين في منزلهما!
منوعات
18:00
وصلت ابنته لتناول العشاء فصُعقت بالمشهد... مقتل أحد أبرز السينمائيين الإيرانيين وزوجته طعناً بسكين في منزلهما!
0
أخبار دولية
17:46
الرئيس الفلسطيني: سياسات وأفعال حماس "لا تمثل الشعب الفلسطيني"
أخبار دولية
17:46
الرئيس الفلسطيني: سياسات وأفعال حماس "لا تمثل الشعب الفلسطيني"
0
منوعات
17:05
أقوال مؤثرة للإعلامية الراحلة جيزال خوري في مقابلتها الأخيرة: "بيروت لا تُشبه أحد"... وماذا كشفت عن حياتها الشخصية؟ (فيديو)
منوعات
17:05
أقوال مؤثرة للإعلامية الراحلة جيزال خوري في مقابلتها الأخيرة: "بيروت لا تُشبه أحد"... وماذا كشفت عن حياتها الشخصية؟ (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:39
بلينكن: المستقبل الأفضل للفلسطينيين والإسرائيليين هو حل الدولتين
أخبار دولية
16:39
بلينكن: المستقبل الأفضل للفلسطينيين والإسرائيليين هو حل الدولتين
0
خبر عاجل
16:37
صاروخان جديدان اطلقتهما طائرة مسيرة إسرائيلية في محلة "جلّ الحمّار" جنوبي بلدة العديسة
خبر عاجل
16:37
صاروخان جديدان اطلقتهما طائرة مسيرة إسرائيلية في محلة "جلّ الحمّار" جنوبي بلدة العديسة
0
أخبار لبنان
2023-10-14
منسقية صيدا والجنوب في "تيار المستقبل": عناصر من "حزب الله" اعتدوا على منسق بلدة يارين محمد القاسم
أخبار لبنان
2023-10-14
منسقية صيدا والجنوب في "تيار المستقبل": عناصر من "حزب الله" اعتدوا على منسق بلدة يارين محمد القاسم
0
خبر عاجل
2023-10-14
وسائل اعلام اسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يقصف بالمدفعية مصدر إطلاق النار في الأراضي السورية
خبر عاجل
2023-10-14
وسائل اعلام اسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يقصف بالمدفعية مصدر إطلاق النار في الأراضي السورية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:39
بلينكن: المستقبل الأفضل للفلسطينيين والإسرائيليين هو حل الدولتين
أخبار دولية
16:39
بلينكن: المستقبل الأفضل للفلسطينيين والإسرائيليين هو حل الدولتين
0
تقارير نشرة الاخبار
14:09
للبنان دور مركزي في شبكة الاعمال التي تخلقها المنظمة العالمية للفرنكوفونية
تقارير نشرة الاخبار
14:09
للبنان دور مركزي في شبكة الاعمال التي تخلقها المنظمة العالمية للفرنكوفونية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
للرواية المصورة أو الـbande dessinee أرباب رائدون في لبنان والمنطقة
تقارير نشرة الاخبار
14:08
للرواية المصورة أو الـbande dessinee أرباب رائدون في لبنان والمنطقة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
مصطفى بسيوني اكد للـ LBCI ان مصر لن تقبل بترحيل الفلسطينيين إلى اراضيها
تقارير نشرة الاخبار
14:04
مصطفى بسيوني اكد للـ LBCI ان مصر لن تقبل بترحيل الفلسطينيين إلى اراضيها
0
أخبار لبنان
14:04
باسيل بذكرى 13 تشرين: من يظنّ ان تسويات او أحداث خارجية كأحداث غزة تفرض علينا رئيسًا فهو واهم
أخبار لبنان
14:04
باسيل بذكرى 13 تشرين: من يظنّ ان تسويات او أحداث خارجية كأحداث غزة تفرض علينا رئيسًا فهو واهم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
التوتر متواصل منذ الصباح في الجنوب والمنطقة شهدت جولات من الهدوء واخرى من القصف.. كيف هي الصورة الآن؟
تقارير نشرة الاخبار
14:00
التوتر متواصل منذ الصباح في الجنوب والمنطقة شهدت جولات من الهدوء واخرى من القصف.. كيف هي الصورة الآن؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
بالارقام هكذا يدفع اقتصاد اسرائيل الثمن
تقارير نشرة الاخبار
13:57
بالارقام هكذا يدفع اقتصاد اسرائيل الثمن
0
أخبار دولية
13:56
صور وفيديوهات اطفال غزة تغزو مواقع التواصل الاجتماعي..
أخبار دولية
13:56
صور وفيديوهات اطفال غزة تغزو مواقع التواصل الاجتماعي..
0
رياضة
13:54
نجم ليفربول محمد صلاح وقع بفخ الصمت عما يجري في قطاع غزة ومتابعيه لم يترددوا بالـ unfollow
رياضة
13:54
نجم ليفربول محمد صلاح وقع بفخ الصمت عما يجري في قطاع غزة ومتابعيه لم يترددوا بالـ unfollow
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
10:32
الجيش الإسرائيلي: طائراتنا تستهدف البنية التحتية العسكرية لحزب الله في لبنان
خبر عاجل
10:32
الجيش الإسرائيلي: طائراتنا تستهدف البنية التحتية العسكرية لحزب الله في لبنان
2
خبر عاجل
09:09
وزير الدفاع الإسرائيلي لحزب الله: إن لجمتم أنفسكم فنحن سنفعل ذلك أيضًا وهذه الحرب قاتلة وستغير واقع المنطقة للأبد
خبر عاجل
09:09
وزير الدفاع الإسرائيلي لحزب الله: إن لجمتم أنفسكم فنحن سنفعل ذلك أيضًا وهذه الحرب قاتلة وستغير واقع المنطقة للأبد
3
خبر عاجل
06:08
مقتل زوجة الإعلامي مع القسام "أبو عبيدة" بقصف إسرائيلي على منزلهم
خبر عاجل
06:08
مقتل زوجة الإعلامي مع القسام "أبو عبيدة" بقصف إسرائيلي على منزلهم
4
آخر الأخبار
00:24
وفاة الإعلامية جيزيل خوري عن عمر يناهز ٦٢ عاماً
آخر الأخبار
00:24
وفاة الإعلامية جيزيل خوري عن عمر يناهز ٦٢ عاماً
5
حال الطقس
02:30
أمطار غزيرة وانخفاض بدرجات الحرارة... اليكم تفاصيل الطقس في لبنان
حال الطقس
02:30
أمطار غزيرة وانخفاض بدرجات الحرارة... اليكم تفاصيل الطقس في لبنان
6
خبر عاجل
15:12
الجيش الاسرائيليّ: نستهدف الآن أهدافًا لحزب الله في لبنان
خبر عاجل
15:12
الجيش الاسرائيليّ: نستهدف الآن أهدافًا لحزب الله في لبنان
7
أخبار لبنان
01:56
بعد صراع مع المرض... الموت يغيب الإعلامية جيزيل خوري
أخبار لبنان
01:56
بعد صراع مع المرض... الموت يغيب الإعلامية جيزيل خوري
8
خبر عاجل
06:39
تصحيح عن مقتل زوجة وأبناء أبو عبيدة: هو إعلامي مع القسام أيضًا وليس المتحدث الرسمي بإسم كتائب القسام
خبر عاجل
06:39
تصحيح عن مقتل زوجة وأبناء أبو عبيدة: هو إعلامي مع القسام أيضًا وليس المتحدث الرسمي بإسم كتائب القسام
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More