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الجيش الإسرائيليّ: تفعيل خطة لإجلاء سكان الشمال

أخبار دولية
2023-10-16 | 02:09
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الجيش الإسرائيليّ: تفعيل خطة لإجلاء سكان الشمال
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الجيش الإسرائيليّ: تفعيل خطة لإجلاء سكان الشمال

بدأت إسرائيل بإجلاء سكان على طول حدودها الشمالية مع لبنان، بعد إغلاق المنطقة، إثر تصاعد التوتر خلال الأيام الماضية، وفق ما أعلنت السلطات.
     
وأعلنت وزارة الدفاع والجيش الإسرائيليّ، في بيان مشترك، "تنفيذ خطة لإجلاء سكان شمال إسرائيل الذين يعيشون، في قطاع، عمقه كيلومترين من الحدود اللبنانية إلى أماكن إقامة تموّلها الدولة."

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