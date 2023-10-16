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o
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22
o
متن
23
o
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o
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o
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o
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الإعلام الحكوميّ في غزة: لم نتلق بعد إتصالات أو تأكيدات من الجانب المصريّ بشأن فتح معبر رفح
آخر الأخبار
2023-10-16 | 02:10
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الإعلام الحكوميّ في غزة: لم نتلق بعد إتصالات أو تأكيدات من الجانب المصريّ بشأن فتح معبر رفح
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