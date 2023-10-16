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قناة 12 الاسرائيلية نقلا عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: غزة هي محور القتال ولكن إذا ارتكب حزب الله خطأ اختبارنا فإن الرد سيكون مميتاً

آخر الأخبار
2023-10-16 | 04:23
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قناة 12 الاسرائيلية نقلا عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: غزة هي محور القتال ولكن إذا ارتكب حزب الله خطأ اختبارنا فإن الرد سيكون مميتاً
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قناة 12 الاسرائيلية نقلا عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: غزة هي محور القتال ولكن إذا ارتكب حزب الله خطأ اختبارنا فإن الرد سيكون مميتاً

 
 
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