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تحليق كثيف لطيران الاستطلاع الاسرائيلي فوق رميش وعيتا الشعب والضهيرة

آخر الأخبار
2023-10-16 | 07:49
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تحليق كثيف لطيران الاستطلاع الاسرائيلي فوق رميش وعيتا الشعب والضهيرة
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تحليق كثيف لطيران الاستطلاع الاسرائيلي فوق رميش وعيتا الشعب والضهيرة

 
 
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