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بوتين يعرب عن قلقه من "زيادة كارثية" لعدد الضحايا المدنيين في غزّة
آخر الأخبار
2023-10-16 | 11:35
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بوتين يعرب عن قلقه من "زيادة كارثية" لعدد الضحايا المدنيين في غزّة
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