المتحدث باسم كتائب القسّام: العدو الإسرائيلي لم يكن يتوقع أن قوة عربية محاصرة في غزة تسدد له الضربة الأقسى في تاريخه وقد عمد العدو إلى عدوان هجمي وحشي على شعبنا بدلا من مواجهة المقاتلين في الميدان

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