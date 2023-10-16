المتحدث باسم كتائب القسّام: المحتجزون من جنسيات أخرى لم نتحقق من هوياتهم في المعركة ونعتبرهم ضيوفا لدينا

مكتب نتانياهو: إسرائيل تنفي التقارير عن "وقف إطلاق نار" مع حركة حماس في غزة

مكتب نتانياهو: إسرائيل تنفي التقارير عن "وقف إطلاق نار" مع حركة حماس في غزة

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