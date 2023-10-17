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وزير الخارجية اللبناني: الاعتداءات الإسرائيلية على حدودنا الجنوبية خرق للقرار 1701

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2023-10-17 | 05:37
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وزير الخارجية اللبناني: الاعتداءات الإسرائيلية على حدودنا الجنوبية خرق للقرار 1701
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وزير الخارجية اللبناني: الاعتداءات الإسرائيلية على حدودنا الجنوبية خرق للقرار 1701

 
 
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