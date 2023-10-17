البنتاغون: وضع ألفي جندي أميركي في حالة تأهب تحسبًا لانتشار محتمل في الشرق الاوسط

وضع البنتاغون حوالى ألفي جندي أميركي، في حالة تأهب، تحسبًا لانتشار محتمل في الشرق الاوسط دعما لاسرائيل في حربها مع حماس منذ الهجوم الدموي الذي شنته الحركة على أراضي الدولة العبرية.



وأشار البنتاغون، في بيان، إلى أنّه لم يُتخذ أي قرار بشأن نشر قوات في الوقت الراهن.