القناة ١٢ الإسرائيلية: صاروخ آخر مضاد للدبابات أطلق من لبنان في منطقة شتولا دون وقوع إصابات

المقاومة الإسلامية استهدفت صباح اليوم آلية للجيش الإسرائيلي في موقع المطلة وحققت فيها إصابات مباشرة

المقاومة الإسلامية استهدفت صباح اليوم آلية للجيش الإسرائيلي في موقع المطلة وحققت فيها إصابات مباشرة

البيت الأبيض: واشنطن "ليس لديها" أي دليل في هذه المرحلة على ضلوع متزايد لإيران في الحرب بين إسرائيل وحماس