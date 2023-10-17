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الجيش الإسرائيلي: نقصف حاليا أهدافا لحزب الله في لبنان
آخر الأخبار
2023-10-17 | 12:03
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الجيش الإسرائيلي: نقصف حاليا أهدافا لحزب الله في لبنان
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