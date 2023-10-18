نقابة محرري الصحافة اللبنانية تعلن إقفال أبوابها اليوم حدادًا على شهداء مجزرة المستشفى الاهلي المعمداني في غزة على أن تستأنف عملها غدا الخميس

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك