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نقابة المهندسين في بيروت تعلن اقفال أبوابها اليوم في كل مراكزها حدادا على أرواح ضحايا العدوان الاسرائيلي على غزة وتنديدا بالعدوان الاسرائيلي على فلسطين المحتلة وعلى جنوب لبنان
آخر الأخبار
2023-10-18 | 02:04
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نقابة المهندسين في بيروت تعلن اقفال أبوابها اليوم في كل مراكزها حدادا على أرواح ضحايا العدوان الاسرائيلي على غزة وتنديدا بالعدوان الاسرائيلي على فلسطين المحتلة وعلى جنوب لبنان
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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