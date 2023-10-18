نقابة المهندسين في بيروت تعلن اقفال أبوابها اليوم في كل مراكزها حدادا على أرواح ضحايا العدوان الاسرائيلي على غزة وتنديدا بالعدوان الاسرائيلي على فلسطين المحتلة وعلى جنوب لبنان

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