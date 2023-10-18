العربية: الجيش الإسرائيلي يقول إنه قصف مقرا لعمليات حماس وأنفاقا في غزة

نقابة المهندسين في بيروت تعلن اقفال أبوابها اليوم في كل مراكزها حدادا على أرواح ضحايا العدوان الاسرائيلي على غزة وتنديدا بالعدوان الاسرائيلي على فلسطين المحتلة وعلى جنوب لبنان

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