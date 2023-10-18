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الرئيس المصري: ما يحدث في غزة الآن هو محاولة لدفع المدنيين إلى اللجوء والهجرة إلى مصر
آخر الأخبار
2023-10-18 | 03:56
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الرئيس المصري: ما يحدث في غزة الآن هو محاولة لدفع المدنيين إلى اللجوء والهجرة إلى مصر
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