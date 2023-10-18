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العربية: ضربات إسرائيلية كثيفة على غزة بالتزامن مع لقاء بايدن ونتنياهو

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2023-10-18 | 04:56
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العربية: ضربات إسرائيلية كثيفة على غزة بالتزامن مع لقاء بايدن ونتنياهو
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العربية: ضربات إسرائيلية كثيفة على غزة بالتزامن مع لقاء بايدن ونتنياهو

 
 
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