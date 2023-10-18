الآلاف يتظاهرون أمام سفارة فرنسا لدى تونس بعد قصف مستشفى في غزة

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معلومات الـLBCI: فرق الصليب الأحمر نجحت بمؤازرة الجيش اللبناني في سحب ثلاث جثث من منطقة علما الشعب الحدودية كانوا قتلوا قبل أيام وتم نقل الجثث الى احدى مستسفيات المنطقة