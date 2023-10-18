الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
طريق
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بايدن في مؤتمر صحفي من اسرائيل: لا يوجد لدي أي أولوية قبل تحرير الاسرى ولن نقف مكتوفي الأيدي مجددا أبدا ونقول لأهالي الرهائن لستم وحدكم

آخر الأخبار
2023-10-18 | 10:11
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بايدن في مؤتمر صحفي من اسرائيل: لا يوجد لدي أي أولوية قبل تحرير الاسرى ولن نقف مكتوفي الأيدي مجددا أبدا ونقول لأهالي الرهائن لستم وحدكم
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
بايدن في مؤتمر صحفي من اسرائيل: لا يوجد لدي أي أولوية قبل تحرير الاسرى ولن نقف مكتوفي الأيدي مجددا أبدا ونقول لأهالي الرهائن لستم وحدكم

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

مؤتمر

اسرائيل:

أولوية

تحرير

الاسرى

مكتوفي

الأيدي

مجددا

ونقول

لأهالي

الرهائن

وحدكم

LBCI التالي
أسرار الصحف 18-10-2023
السيطرة على الحريق في أحد المباني بالقرب من السفارة الاميركية في عوكر
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
منوعات
11:40

أثناء تعميد رجل ستيني في بركة تجديف... طفت جثته على وجهها في الماء ولم يلاحظ أحد الأمر! (فيديو)

LBCI
منوعات
11:33

دعتها صديقتها إلى العشاء ثم طلبت منها أمرا لا يصدق... "هذا سلوك فظيع!"

LBCI
أخبار دولية
11:29

البيت الأبيض: "صور جوية" و"اتصالات" تؤكد عدم وقوف إسرائيل وراء قصف المستشفى في غزة

LBCI
آخر الأخبار
11:21

الوزير بو حبيب بعد لقائه وزير خارجية المملكة العربية السعودية الامير فيصل بن فرحان آل سعود: نعوّل على دور المملكة المحوري لإعادة التوازن للشرق الاوسط

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
11:40

أثناء تعميد رجل ستيني في بركة تجديف... طفت جثته على وجهها في الماء ولم يلاحظ أحد الأمر! (فيديو)

LBCI
منوعات
11:33

دعتها صديقتها إلى العشاء ثم طلبت منها أمرا لا يصدق... "هذا سلوك فظيع!"

LBCI
أخبار دولية
11:29

البيت الأبيض: "صور جوية" و"اتصالات" تؤكد عدم وقوف إسرائيل وراء قصف المستشفى في غزة

LBCI
آخر الأخبار
11:21

الوزير بو حبيب بعد لقائه وزير خارجية المملكة العربية السعودية الامير فيصل بن فرحان آل سعود: نعوّل على دور المملكة المحوري لإعادة التوازن للشرق الاوسط

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-10-12

كيم كارداشيان تعلن موقفها من طوفان الأقصى: "أحبكم وأدعمكم!"

LBCI
أخبار دولية
06:38

عبد اللهيان: متفقون مع السعودية على ضرورة وقف جرائم الحرب ضد المدنيين وفتح المعابر ووقف تهجير سكان غزة

LBCI
منوعات
09:24

أطفال من غزة في القدس للعلاج من السرطان مع ذويهم: بين ألم المرض والخوف على الأحباء

LBCI
خبر عاجل
2023-10-09

ممثل حركة الجهاد الاسلامي في لبنان إحسان عطايا للـLBCI: اليوم بالطبع العدو الصهيوني يشكّل خطرا على لبنان ونحن لسنا مع توريط لبنان ولا نعمل على توريطه

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
10:00

احتجاجات بمحيط السفارة الأميركية في عوكر تنديدًا بالقصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني وسط غزة (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
08:10

على وقع التصعيد في غزة... كيف هي الأجواء في الجنوب؟

LBCI
أخبار لبنان
08:07

فقدت 17 من عائلتها في غزة... أم جهاد فلسطينية تعيش في مخيم برج الشمالي

LBCI
أخبار لبنان
08:05

صفي الدين: لادانة العدو الاسرائيلي والرئيس الاميركي لم يتعلم ولا يريد ان يتعلم

LBCI
أخبار لبنان
08:00

حماس من بيروت: نطالب العالم بإدانة تل ابيب والوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:59

بايدن في تل أبيب دعماً لإسرائيل

LBCI
أخبار دولية
07:00

وزير الخارجية السعودي: نرفض أي تهجير للشعب الفلسطيني من أراضيه

LBCI
أخبار لبنان
05:08

ميقاتي شارك في الوقفة التضامنية أمام وزارة الصحة استنكارا للمجزرة الاسرائيلية: المجتمع الدولي يقف مع الجلاّد

LBCI
أخبار دولية
04:30

السيسي يؤكد أن مصر "لم تغلق" معبر رفح "منذ بداية الأزمة" ويلوم "القصف الاسرائيلي"

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
15:43

وزير التربية يعلن إقفال المدارس والجامعات يوم غد الاربعاء

LBCI
خبر عاجل
14:30

مشاهد تظهر ما بعد قصف مستشفى الأهلي المعمداني... هلع وجثث (نحذر من أن المشاهد قاسية)

LBCI
خبر عاجل
14:48

ادرعي نافياً خبر قناة الجزيرة: لم يصدر عني أي تصريح أو أي تعليق بخصوص مستشفى المعمداني في غزة وكل الاخبار المتداولة باسمي تصدر عن أبواق حماس الاعلامية وهي عارية عن الصحة تمامًا

LBCI
أخبار دولية
14:15

لحظة قصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة

LBCI
أخبار لبنان
10:26

السفارة السعودية لدى لبنان لرعاياها: لمغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري والتقيد بقرار منع السفر

LBCI
خبر عاجل
04:49

بايدن: حزنت وغضبت بشأن الانفجار في المستشفى المعمداني أمس ويبدو أن الجانب الآخر وراء ذلك وليست إسرائيل

LBCI
خبر عاجل
17:04

المتظاهرون أمام السفارة الاميركية يجتازون الشريط الشائك الاول ويحاولون تفكيك الشريط الحديدي

LBCI
أخبار دولية
16:06

الجيش الاسرائيلي: الجهاد الاسلامي هو المسؤول عن انفجار الصاروخ في المستشفى المعمداني

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More