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الوزير بو حبيب بعد لقائه وزير خارجية المملكة العربية السعودية الامير فيصل بن فرحان آل سعود: نعوّل على دور المملكة المحوري لإعادة التوازن للشرق الاوسط
آخر الأخبار
2023-10-18 | 11:21
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الوزير بو حبيب بعد لقائه وزير خارجية المملكة العربية السعودية الامير فيصل بن فرحان آل سعود: نعوّل على دور المملكة المحوري لإعادة التوازن للشرق الاوسط
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