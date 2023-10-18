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هيئة البث الاسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يستعد للتحرك بريا

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2023-10-18 | 14:16
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هيئة البث الاسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يستعد للتحرك بريا
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هيئة البث الاسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يستعد للتحرك بريا

 
 
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