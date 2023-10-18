بايدن: ما كنا لنقول إن إسرائيل ليست مسؤولة عن انفجار المستشفى لولا ثقتي بوزارة الدفاع الأميركية ولا أقول إن حماس هي التي تعمدت قصف المستشفى (الجزيرة)

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك