التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من المنصورية باتجاه المكلس وصولا الى مستديرة الصالومي

رئيس الأركان الإيراني: استمرار الهجمات الإسرائيلية قد يؤدي لدخول أطراف أخرى إلى الميدان

رئيس الأركان الإيراني: استمرار الهجمات الإسرائيلية قد يؤدي لدخول أطراف أخرى إلى الميدان

المسؤول الاعلامي لحماس في لبنان للـLBCI: لدينا معلومات أن الصاروخ الذي سقط على المستشفى المعمداني هو من صناعة أميركية