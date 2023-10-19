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ألمانيا تدعو مواطنيها في لبنان مغادرة البلاد فوراً

آخر الأخبار
2023-10-19 | 11:41
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ألمانيا تدعو مواطنيها في لبنان مغادرة البلاد فوراً
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ألمانيا تدعو مواطنيها في لبنان مغادرة البلاد فوراً

 
 
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