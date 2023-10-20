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ألمانيا تعلن عن مساعدة بقيمة 50 مليون يورو للمدنيين في غزة

آخر الأخبار
2023-10-20 | 00:11
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ألمانيا تعلن عن مساعدة بقيمة 50 مليون يورو للمدنيين في غزة
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ألمانيا تعلن عن مساعدة بقيمة 50 مليون يورو للمدنيين في غزة

 
 
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