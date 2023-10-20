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الجيش الإسرائيلي: استهداف بنى تحتية عسكرية لحزب الله و"مسيرة تقتل مسلحا" داخل الأراضي اللبنانية
آخر الأخبار
2023-10-20 | 02:53
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الجيش الإسرائيلي: استهداف بنى تحتية عسكرية لحزب الله و"مسيرة تقتل مسلحا" داخل الأراضي اللبنانية
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