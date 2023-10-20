انطلاق قمة الخليج - آسيان في الرياض

ولي العهد السعودي: يؤلمنا ما تشهده غزة من عنف متصاعد يدفع ثمنه الأبرياء ونرفض استهداف المدنيين بأي شكل وتحت أي ذريعة

ولي العهد السعودي: يؤلمنا ما تشهده غزة من عنف متصاعد يدفع ثمنه الأبرياء ونرفض استهداف المدنيين بأي شكل وتحت أي ذريعة

بعد أن تسللوا الى منزله وطعنوه حتى الموت مع زوجته... هوية قاتل المخرج الايراني مهرجوئي كشفت وهذه التفاصيل!