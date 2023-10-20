بالجرم المشهود... شعبة المعلومات تلقي القبض على مروّجَي مخدّرات

إليكم تفاصيل ما حصل...

توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخصين مجهولَين، على متن دراجة آليّة لون أسود، بترويج مواد مخدّرة في محلّة طريق صيدا القديمة.



وعلى إثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف المشتبه فيهما وتوقيفهما. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكنت من تحديد هويّتَيهما، وهما المدعوان:



- و. م. (مواليد عام ٢٠٠٣، لبناني)



- ع. م. (مواليد عام ۲۰۰۳، سوري)



وبتاريخ 11-10-2023، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفتهما إحدى دوريّات الشّعبة، بالجرم المشهود، في محلّة طريق صيدا القديمة، في أثناء قيامهما بترويج المخدّرات على متن الدّراجة المذكورة، تمّ ضبطها. وبتفتيشهما والدّراجة، تم ضبط كميّة من الكوكايين وباز الكوكايين مقسّمة في علبٍ وطبّات بلاستيكيّة، بحسب ما أفادت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بلاغ.



وبالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما لجهة قيامهما بترويج المخدّرات على مسلك طريق صيدا القديمة، الحدت، وبعبدا والمناطق المحيطة، وذلك على متن الدراجة التي ضبطت بحوزتهما. وأنّهما استلما الدّراجة والمخدّرات من أحد الأشخاص لترويجها مقابل مبلغ خمسة ملايين ليرة لبنانية. كذلك، اعترفا بتعاطي المخدّرات.



وبحسب بلاغ المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، فقد تم حجز الدّراجة عدليًا، وأجري المقتضى القانوني بحقّهما وأودعا والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.