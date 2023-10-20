الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وصل الى الجانب المصري من معبر رفح

بن زايد: الإمارات تنظر باهتمام كبير إلى العلاقة مع دول الآسيان

بن زايد: الإمارات تنظر باهتمام كبير إلى العلاقة مع دول الآسيان

انتشار أمني كثيف بعد رصد يد وقدم بين الشجيرات... ما تم انتشاله ليس جثة: "كانت قذرة ومفرطة الاستخدام"!