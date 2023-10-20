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o
كسروان
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o
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28
o
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26
o
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آلاف الأردنيين يتظاهرون في عمان تضامنا مع غزة
آخر الأخبار
2023-10-20 | 08:37
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آلاف الأردنيين يتظاهرون في عمان تضامنا مع غزة
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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