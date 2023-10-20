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أ.ف.ب: روسيا تنصح بعدم السفر إلى إسرائيل ولبنان والأردن والأراضي الفلسطينية
آخر الأخبار
2023-10-20 | 09:33
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أ.ف.ب: روسيا تنصح بعدم السفر إلى إسرائيل ولبنان والأردن والأراضي الفلسطينية
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