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الجيش الإسرائيلي يقصف مجددًا تلة العويضة بين كفركلا والعديسة
آخر الأخبار
2023-10-20 | 10:33
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الجيش الإسرائيلي يقصف مجددًا تلة العويضة بين كفركلا والعديسة
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