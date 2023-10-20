عدد من الصواريخ اطلقت من سهل مرجعيون واستهدفت المطلة يرجح ان مطلقيها هم من الفصال الفلسطينية فرد الجيش الإسرائيلي بخمس قذائف على سهل الخيام مقابل المطلة

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