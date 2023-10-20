العربية: بايدن يرجح فتح معبر رفح خلال 24 إلى 48 ساعة لدخول المساعدات إلى قطاع غزة

اجتماعات علنية ومغلقة تُعقد في مجلس الامن الدولي لمتابعة الوضع في جنوب لبنان وغزة (الجمهورية)

اجتماعات علنية ومغلقة تُعقد في مجلس الامن الدولي لمتابعة الوضع في جنوب لبنان وغزة (الجمهورية)

مصادر حكومية لـ "الجمهورية": لا تطمينات تتلقّاها الحكومة لا من جهة حزب الله ولا من جهة الأميركيين