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كتائب القسام: قصفنا عسقلان بدفعة صاروخية ردا على استهداف المدنيين

آخر الأخبار
2023-10-20 | 15:06
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كتائب القسام: قصفنا عسقلان بدفعة صاروخية ردا على استهداف المدنيين
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كتائب القسام: قصفنا عسقلان بدفعة صاروخية ردا على استهداف المدنيين

 
 
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