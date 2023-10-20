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o
متن
24
o
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o
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o
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o
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صاروخ باتريتوت إنفجر فوق منطقة الخيام
آخر الأخبار
2023-10-20 | 15:22
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صاروخ باتريتوت إنفجر فوق منطقة الخيام
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