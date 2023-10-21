مجلس الأمن القومي الإسرائيلي: نطلب من الإسرائيليين المقيمين في تركيا والإمارات والبحرين وماليزيا المغادرة فورًا

أ.ف.ب.: دخول أولى شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

أ.ف.ب.: دخول أولى شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

ثالث أقدم كنيسة في العالم... تعرفوا إلى كنيسة القديس برفيريوس التي لم تسلم من العدوان الإسرائيلي! (صور)