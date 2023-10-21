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السيسي في انطلاق قمة القاهرة للسلام: نجدد رفضنا للتهجير القصري للفلسطنيين خصوصا إلى سيناء لان ذلك يكون تصفية للقضية الفلسطينية
آخر الأخبار
2023-10-21 | 05:13
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السيسي في انطلاق قمة القاهرة للسلام: نجدد رفضنا للتهجير القصري للفلسطنيين خصوصا إلى سيناء لان ذلك يكون تصفية للقضية الفلسطينية
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