الملك عبدالله في انطلاق قمة القاهرة للسلام: العمل معًا وفورًا على وقف هذه الكارثة الانسانية في غزة التي تأخذ منطقتنا إلى الهاوية

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