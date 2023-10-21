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القصف الاسرائيلي تجدد باتجاه الماري وشبعا وكفرشوبا بعد استهداف موقع رويسات العلم في مزارع شبعا المحتلة
آخر الأخبار
2023-10-21 | 07:17
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القصف الاسرائيلي تجدد باتجاه الماري وشبعا وكفرشوبا بعد استهداف موقع رويسات العلم في مزارع شبعا المحتلة
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