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سماع دوي انفجار في ابل السقي والخيام ناجم عن انفجار صاروخ باتريوت في الاجواء

آخر الأخبار
2023-10-21 | 12:41
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سماع دوي انفجار في ابل السقي والخيام ناجم عن انفجار صاروخ باتريوت في الاجواء
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سماع دوي انفجار في ابل السقي والخيام ناجم عن انفجار صاروخ باتريوت في الاجواء

 
 
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