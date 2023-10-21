المتحدث باسم كتائب القسام ابو عبيدة: أبلغنا الجانب القطري أمس أننا سنطلق أسيريَن لأسباب إنسانية قاهرة ومن دون مقابل إلا أن الحكومة الإسرائيلية رفضت استلامهما

"التاريخ يراقب"... عدد من نجوم هوليوود يحثون بايدن على الضغط من أجل إنهاء قصف على غزة

"التاريخ يراقب"... عدد من نجوم هوليوود يحثون بايدن على الضغط من أجل إنهاء قصف على غزة

أ.ف.ب: مقتل 17 موظفًا في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون الاجئين منذ بداية الحرب في غزة