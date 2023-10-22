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وسائل إعلام سورية: استهداف محيطي مطاري دمشق وحلب الدوليين بصواريخ اسرائيلية

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2023-10-21 | 23:45
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وسائل إعلام سورية: استهداف محيطي مطاري دمشق وحلب الدوليين بصواريخ اسرائيلية
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وسائل إعلام سورية: استهداف محيطي مطاري دمشق وحلب الدوليين بصواريخ اسرائيلية

 
 
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